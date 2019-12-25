  1. Главная
В Кингисеппе задержан стрелок с Октябрьской улицы
Сегодня, 8:17
Охолощенный пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Полицейскими Кингисеппского района задержан стрелок с Октябрьской улицы. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ближе к десяти часам вечера 24 августа в полицию поступило сообщение о том, что у дома 9 по Октябрьской улице в городе Кингисепп неизвестный стреляет из пистолета. Прибывшим полицейским задержан нигде не работающий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 31-летний местный житель. Задержанный пояснил, что выстрелил в воздух из своего охолощенного пистолета из-за конфликта с неизвестным прохожим. Пострадавших из-за стрельбы нет.

Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства. Охолощенный пистолет изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге были задержаны стрелки в воздух на Гороховой улице.

Фото: Piter.tv

