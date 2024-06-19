В итоге 19-летний стрелок задержан на основании ст. 91 УПК РФ, его приятель отпущен как свидетель.

Полицейскими Центрального района задержаны стрелки в воздух на Гороховой улице. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию около часа ночи 20 августа поступило сообщение о том, что у дома 40 по Гороховой улице мужчина стреляет из сигнального пистолета.

Полицейскими задержаны двое молодых людей, 19 и 22 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В итоге 19-летний стрелок задержан на основании ст. 91 УПК РФ, его приятель отпущен как свидетель.

