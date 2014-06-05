Полиция задержала стрелка по балкону в деревне Гарболово

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, был осужден за преступления, связанные с кражей и незаконным оборотом наркотиков.

Вечером 17 августа, в 20:23, полиция Всеволожского района получила сигнал от 30-летнего мужчины, проживающего в деревне Гарболово. Заявитель сообщил, что его сосед стреляет из окна жилого дома № 284 по направлению к его квартире.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на место оперативно прибыл полицейский патруль, который сразу же задержал предполагаемого стрелка — 31-летнего местного жителя, не имеющего официального трудоустройства. Выяснилось, что конфликт возник между ними, в ходе которого обвиняемый выпустил несколько пуль из пневматического оружия в направлении балкона, где стоял потерпевший. Несмотря на инцидент, никто физически не пострадал, однако стекло балконного окна оказалось повреждено. Потерпевший предварительно оценил нанесённый ущерб в 10 тысяч рублей.

Стрельба была зафиксирована сотрудниками полиции, а правонарушитель доставлен в отделение для составления протокола по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, был осужден за преступления, связанные с кражей и незаконным оборотом наркотиков. Сейчас он находится в специальном изоляторе временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV