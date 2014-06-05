Курсант военного вуза из Петербурга ограбил работника предприятия ВПК в Выборге

После задержания молодого человека направили в военную полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Курсанта военного учебного заведения Петербурга подозревают в грабеже сотрудника оборонного предприятия в городе Выборг. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около полуночи 17 августа двое рабочих судостроительной верфи из Северодвинска подверглись нападению возле ночного клуба на проспекте Ленина. Группа молодых людей, приняв находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин за наркозависимых, напали на них, применив физическое насилие. Один из злоумышленников угрожал слесарю пистолетом, потребовав перевести на указанный номер сумму в размере 6500 рублей. Однако потерпевший заявил позже, что оружие он лично не заметил.

Злоумышленника быстро установили благодаря использованию номера мобильного телефона, после чего подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 23-летний студент одного из военных вузов Петербурга. После задержания молодого человека направили в военную полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее этот же гражданин ранее, будучи несовершеннолетним, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге грабитель-"альпинист" вынес из квартиры на 18-м этаже имущество почти на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV