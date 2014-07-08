В Петербурге грабитель-"альпинист" вынес из квартиры на 18-м этаже имущество почти на 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Полицейские Невского района проводят расследование громкой квартирной кражи. "Оперативное прикрытие" сообщило, что заявление поступило 14 августа от 45-летней жительницы Петербурга, проживающей в многоэтажном жилом комплексе на улице Ворошилова.

Выяснилось, что преступление произошло между 10:00 10 августа и 19:30 13 августа. Преступник взломал оконный стеклопакет, расположенный на 18-том этаже здания, и незаконно проник внутрь квартиры. Среди похищенного числятся драгоценности, наручные часы и фотокамера марки Canon с набором объективов. Общий ущерб составил 1 миллион 972 тысячи 500 рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют наличие камер видеонаблюдения на территории жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV