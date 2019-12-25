Пьяный петербуржец сжег торговый павильон с овощами и фруктами на Караваевской

Общая сумма ущерба оценивается в более чем в 2 млн рублей.

Полиция Невского района проводит расследование инцидента, произошедшего вечером 13 августа, связанного с поджогом торгового павильона на Караваевской улице.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", возгорание началось около 1:00 возле дома номер 24. Предположительно, причиной послужил брошенный посторонним мужчиной объект внутрь павильона, принадлежащего торговому центру "Парад". Павильон арендовался предпринимателем из Таджикистана, проживающим в России на постоянной основе.

В результате происшествия павильон сгорел полностью, повреждения получили находившиеся внутри товары, в числе которых были фрукты, овощи и тандыр. Общая сумма ущерба оценивается в более чем в 2 млн рублей.

Примерно через полчаса, неподалеку от места происшествия, сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый — 56-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее задержанный имел четыре судебных решения в отношении себя. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге разыскивают злоумышленников, укравших 7 млн рублей у участника СВО.

Фото: Piter.TV