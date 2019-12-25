Задержан пассажир, распыливший газовый баллончик в лицо кондуктору на юге Петербурга

Ранее он уже был осужден за угрозы убийства.

Сотрудники полиции задержали пассажира, который распылил газовый баллончик в лицо кондуктору, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что 3 марта 21-летний кондуктор обратился в полицию, заявив, что на автобусной остановке "Кировский завод" один из пассажиров во время конфликта использовал против него газовый баллончик, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ночь на 6 марта в городе Красное Село, на улице Лермонтова, дом 12, корпус 2, участковый уполномоченный полиции задержал 47-летнего безработного мужчину. Ранее он уже был осужден за угрозы убийства.

Ранее мы сообщили о том, что москвича задержали за запрещенные лозунги на заборах в Петербурге.

Фото: Piter.TV