  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Москвича задержали за запрещенные лозунги на заборах в Петербурге
Сегодня, 12:09
195
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Москвича задержали за запрещенные лозунги на заборах в Петербурге

0 0

Ранее мужчина уже имел шесть судимостей.

Москвич, который повредил ограждения на Южной дороге и забор на Конюшенной площади в феврале, задержан и доставлен в Петербург. Об этом сообщает 78.ru.

12 февраля он оставил надпись, дискредитирующую Вооружённые Силы РФ, на заборе на Конюшенной площади, а аналогичную надпись нанес на ограждение на Южной дороге 24 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в вандализме на почве политической и идеологической ненависти.

Ранее мужчина уже имел шесть судимостей. В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия

Ранее мы сообщили о том, что "дуэт" с криминальным прошлым заподозрили в поножовщине на Дыбенко.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии