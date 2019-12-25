Москвича задержали за запрещенные лозунги на заборах в Петербурге

Ранее мужчина уже имел шесть судимостей.

Москвич, который повредил ограждения на Южной дороге и забор на Конюшенной площади в феврале, задержан и доставлен в Петербург. Об этом сообщает 78.ru.

12 февраля он оставил надпись, дискредитирующую Вооружённые Силы РФ, на заборе на Конюшенной площади, а аналогичную надпись нанес на ограждение на Южной дороге 24 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в вандализме на почве политической и идеологической ненависти.

Ранее мужчина уже имел шесть судимостей. В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия

Ранее мы сообщили о том, что "дуэт" с криминальным прошлым заподозрили в поножовщине на Дыбенко.

Фото: Piter.TV