"Дуэт" с криминальным прошлым заподозрили в поножовщине на Дыбенко

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 5 марта, в полицию Невского района поступил сигнал о том, что в бар, расположенный по адресу улица Дыбенко, дом 22, вошел мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Полицейские обнаружили раненого 27-летнего мужчину внутри заведения, который впоследствии был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Утром следующего дня, 6 марта, сотрудники патрульной службы задержали двоих подозреваемых в квартире дома 18 корпус 1 на той же улице Дыбенко. Оба мужчины имеют уголовное прошлое: один из них, 33-летний житель Новосибирской области, и второй, 65-летний выходец из Астраханской области, ранее неоднократно судимы за кражи и хранение оружия. Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ударил собутыльника ножом на Народной.

Фото: Piter.TV