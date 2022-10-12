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"Дуэт" с криминальным прошлым заподозрили в поножовщине на Дыбенко
Сегодня, 10:26
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"Дуэт" с криминальным прошлым заподозрили в поножовщине на Дыбенко

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 5 марта, в полицию Невского района поступил сигнал о том, что в бар, расположенный по адресу улица Дыбенко, дом 22, вошел мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Полицейские обнаружили раненого 27-летнего мужчину внутри заведения, который впоследствии был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Утром следующего дня, 6 марта, сотрудники патрульной службы задержали двоих подозреваемых в квартире дома 18 корпус 1 на той же улице Дыбенко. Оба мужчины имеют уголовное прошлое: один из них, 33-летний житель Новосибирской области, и второй, 65-летний выходец из Астраханской области, ранее неоднократно судимы за кражи и хранение оружия. Задержанные были доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ударил собутыльника ножом на Народной.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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