Мужчина ударил собутыльника ножом на Народной

Полиция занимается расследованием обстоятельств случившегося.

Вечером в четверг, 6 марта, в квартире дома № 84 на Народной улице 30-летнего мужчину ранил ножом его знакомый во время ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления спиртного. Согласно сообщению 78.ru, первоначально пострадавший утверждал, что пострадал в результате несчастного случая, утверждая, что наткнулся на штырь. Однако позже он признался полицейским, что травма носит криминальный характер.

Прибывшие медики оперативно оказали мужчине необходимую помощь на месте происшествия, после чего доставили его в Александровскую больницу.

Полиция занимается расследованием обстоятельств случившегося.

Ранее в Петербурге вынесли приговор за покушение на убийство в подъезде на Ивана Фомина.

Фото: Piter.TV