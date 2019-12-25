В Петербурге вынесли приговор за покушение на убийство в подъезде на Ивана Фомина

Учитывая позицию государственного обвинителя, Яковунец был приговорён к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение в отношении Сергея Яковунца, обвиняемого по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия, было поддержано прокуратурой Выборгского района.

Суд установил, что 11 апреля 2024 года Яковунец, находясь на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами одного из подъездов дома 7 корпуса 1 на улице Ивана Фомина, вступил в конфликт с мужчиной и женщиной. В ходе ссоры он произвел несколько выстрелов из принесённого с собой пистолета, ранив мужчину в живот. Помимо этого, Яковунец незаконно хранил в своей квартире нарезной автоматический пистолет "Вальтер" образца 1920 года, заряжённый четырьмя патронами.

Мужчине удалось выбить оружие из рук Яковунца, после чего последний скрылся с места происшествия. Потерпевший получил своевременную медицинскую помощь. Учитывая позицию государственного обвинителя, Яковунец был приговорён к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что житель Невского района 11 лет проведет в колонии за "закладки" с наркотиками.

Фото: Прокуратура СПб