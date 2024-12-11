Житель Невского района 11 лет проведет в колонии за "закладки" с наркотиками

Дома у мужчины обнаружено 46 свертков с наркотическим средством – мефедрон.

В Петербурге суд приговорил закладчика наркотиков к лишению свободы на 11 лет. Об этом рассказала прокуратура Невского района.

В суде установлено, что Г. устроился на работу "закладчиком" в интернет-магазин. Он забирал из тайников крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, которые в последующем расфасовывал на более мелкие партии, а затем заново раскладывал в различных районах Петербурга. До задержания подсудимый успел сделать 24 "закладки". Наркотические средства и психотропные вещества обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Дома у мужчины обнаружено еще 46 свертков с наркотическим средством – мефедрон, которое он также намеревался разложить в "тайниках".

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее задержанный в Ленобласти водитель успел получить от продажи наркотиков 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv