Ранее задержанный в Ленобласти водитель успел получить от продажи наркотиков 1,5 млн рублей

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены 80 пакетов с синтетическим психостимулятором, каждый пакет по весу превышал один килограмм.

В Ленинградской области в конце 2024 года сотрудники ДПС задержали 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, который перевозил крупную партию запрещенных веществ. Инцидент произошел на 32-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе. Полицейские обратили внимание на припаркованный у лесополосы каршеринговый Renault Duster, а его водитель вызвал подозрения своим нервным поведением.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены 80 пакетов с синтетическим психостимулятором, каждый пакет по весу превышал один килограмм. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

При дальнейшем расследовании установлено, что с ноября 2024 года подозреваемый успел отмыть более 1,5 миллиона рублей, полученных от наркоторговли. Средства поступали на криптокошелек, затем через обменные сервисы конвертировались в реальные деньги и переводились на личные банковские счета. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Следственные действия продолжаются.

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