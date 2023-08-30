На Мурманском шоссе задержали водителя с 80 килограммами наркотика

В отношении водителя 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали водителя, который перевозил наркотическое вещество. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Ночью 31 декабря на 32-м километре Мурманского шоссе инспекторы Госавтоинспекции ОБ ДПС №2 остановили для проверки автомобиль Renault Duster. Управлявший машиной нервничал, особенно после вопроса про запрещенные вещества, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

В салоне обнаружили 80 килограммов наркотика. В отношении водителя 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ).

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Фото: Piter.TV