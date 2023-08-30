  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Мурманском шоссе задержали водителя с 80 килограммами наркотика
Сегодня, 14:58
45
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Мурманском шоссе задержали водителя с 80 килограммами наркотика

0 0

В отношении водителя 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали водителя, который перевозил наркотическое вещество. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Ночью 31 декабря на 32-м километре Мурманского шоссе инспекторы Госавтоинспекции ОБ ДПС №2 остановили для проверки автомобиль Renault Duster. Управлявший машиной нервничал, особенно после вопроса про запрещенные вещества, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу. 

В салоне обнаружили 80 килограммов наркотика. В отношении водителя 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ). 

Ранее на Piter.TV: на Парнасе в квартире обнаружили наркотики и труп мужчины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурманское шоссе, перевозка наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии