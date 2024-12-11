Петербуржец оборудовал в гараже в Сосновом Бору нарколабораторию

Его задержали на 32-ом километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Подозреваемый заключен под стражу.

Мужчина, оборудовавший в Сосновом Бору в своем гараже нарколабораторию, заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 32-ом километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный каршеринговый автомобиль Renault Duster, припаркованный у лесополосы. При проверке документов было установлено, что за рулем находится 37-летний петербуржец. Мужчина очень волновался и в какой-то момент признался сотрудникам полиции, что перевозит наркотики. В ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили 80 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, которые, по словам задержанного, он должен был закопать в лесу.

Экспертиза показала, что в одном из пакетов находится синтетический психостимулятор массой более одного килограмма.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Также полицейские вышли на подпольную нарколабораторию, которую задержанный оборудовал в купленном им гараже в городе Сосновый Бор. Там оперативники изъяли еще четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом, массой около двух килограммов, а также десятки канистр с жидкостями и специальное оборудование. Подозреваемый заключен под стражу. Полиция устанавливает организатора наркобизнеса, который через мессенджер курировал деятельность подпольной лаборатории.

Ранее на Парнасе в квартире обнаружили наркотики и труп мужчины.

Видео: МВД