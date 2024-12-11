Неизвестный распылил в лицо газовый баллончик кондуктору в автобусе на проспекте Стачек

Подозреваемого разыскивают полицейские.

Полиция разыскивает хулигана, напавшего с перцовым баллончиком на кондуктора в автобусе на проспекте Стачек. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 марта в 07:00 поступило сообщение о нападении на кондуктора в автобусе №145 у дома 47 по проспекту Стачек.

Было установлено, что в 06:40 на автобусной остановке "Кировский завод" у дома 47 по проспекту Стачек неизвестный мужчина, находясь в салоне автобуса, вступил в перепалку с 21-летним кондуктором и в ходе конфликта распылил ему в лицо газ из перцового баллончика, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого разыскивают полицейские.

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Фото: Piter.TV