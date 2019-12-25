Петербуржец стрелял с балкона после радостной новости и стал фигурантом уголовного дела

Он радовался, когда узнал пол своего будущего ребенка.

Полицейские Фрунзенского района задержали стрелка с балкона на улице Белы Куна. Подробности инцидента рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 20 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе с балкона дома 22 по улице Белы Куна. Приехавшими полицейскими было установлено, что 50-летний неоднократно судимый местный житель, находясь на балконе своей квартиры после того, как узнал пол своего будущего ребенка, на радостях выстрелил в воздух из охолощенного пистолета.

Стрелок был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Киришах арестовали мужчину за стрельбу в мальчика.

Фото: Piter.tv