Пожар произошел в пятиэтажном здании.

На территории бывшего завода "Красный треугольник" произошел пожар. Об этом 13 августа Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 18:58 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Обводного канала, дом №134. На месте спасатели увидели, как из-под кровли пятиэтажного здания (100 на 50 метров) идет густой черный дым. Выяснилось, что в здании горит мусор на площади 20 квадратных метров. На месте работают 20 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

В последний раз сообщение о пожаре на территории "Красного треугольника" поступало в апреле этого года.

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