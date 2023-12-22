На улице Голубко мужчина пострадал во время пожара в бане

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

Сегодня, 7 мая, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На улице Голубко, 76, горела баня. В результате случившегося пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:58. В бане размером 3х5 м происходило горение по всей площади.

Тушить здание прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 03:48 пожар был ликвидирован.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Информация о состоянии жителя уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что пожар в котельной на Московском проспекте охватил 80 кв.м.

Фото: Piter.tv