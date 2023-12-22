  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Голубко мужчина пострадал во время пожара в бане
Сегодня, 9:18
59
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Голубко мужчина пострадал во время пожара в бане

0 0

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

Сегодня, 7 мая, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На улице Голубко, 76, горела баня. В результате случившегося пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:58.  В бане размером 3х5 м происходило горение по всей площади.

Тушить здание прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 03:48 пожар был ликвидирован.  

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Информация о состоянии жителя уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что пожар в котельной на Московском проспекте охватил 80 кв.м.

Фото: Piter.tv

Теги: мужчина пострадал во время пожара, мчс, пожар в бане, улица голубко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии