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В Красном Селе 10 пожарных тушили баню
Сегодня, 15:59
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В Красном Селе 10 пожарных тушили баню

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Красном Селе в СК "Железнодорожник" сегодня днем, 12 февраля, сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:45. Пламя охватило всю одноэтажную баню.

Спасатели потушили огонь в 15:13. В результате случившегося никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС  2 единицы техники и 10 человек личного состава. 

Ранее на Piter.tv: в квартире на проспекте Науки сгорела кухня.

Фото: Piter.tv

Теги: горела баня, красное село, пожар в бане, ск железнодорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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