В Красном Селе 10 пожарных тушили баню

В результате случившегося никто не пострадал.

В Красном Селе в СК "Железнодорожник" сегодня днем, 12 февраля, сгорела баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:45. Пламя охватило всю одноэтажную баню.

Спасатели потушили огонь в 15:13. В результате случившегося никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv