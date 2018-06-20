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"Газель" развалилась на части после столкновения с "Лексусом" на севере Петербурга

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ДТП произошло на пересечении Светлановского и Северного проспекта.

Днем 4 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. На пересечении Светлановского и Северного проспекта "Газель" столкнулась с "Лексусом". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что грузовик буквально развалился по частям после столкновения с иномаркой. У "Газели" оторвало будку. Теперь она лежит на асфальте отдельно от машины. Кабину большегруза откинуло на пешеходный переход. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что "Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария, дтп с газелью, столкновение машин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, ДТП,

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