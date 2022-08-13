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На Фермском шоссе водитель "Газели" сбил школьника
Сегодня, 11:58
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На Фермском шоссе водитель "Газели" сбил школьника

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Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим школьником в Приморском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 30 декабря в полицию поступила информация об аварии около дома 36 по Фермскому шоссе. На месте было установлено, что 32-летний водитель "Газели", двигаясь от улицы Аккуратова в сторону Поклонногорской улицы, вне зоны пешеходного перехода сбил выбежавшего из-за металлического забора 12-летнего мальчика. 

В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что управлявший авто в этом году несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. 

Ранее на Piter.TV: мужчина оказался в реанимации после наезда электрички в Гатчинском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с газелью, фермское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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