"Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Днем 3 апреля в Выборгском районе Петербурга произошла авария. На пересечении Луначарского проспекта и Художников на бок завалилась "Газель". В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что грузовик лежит посреди проезжей части. Другие автомобилисты, пытаясь объехать препятствие, создали небольшой затор на перекрестке. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что напротив ТЦ "Европолис" в смятку разбилась Toyota Supra.

Фото: Мегаполис