  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников
Сегодня, 12:49
92
Alena_Zinovieva

"Газель" завалилась на бок на пересечении проспекта Луначарского и Художников

0 0

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Днем 3 апреля в Выборгском районе Петербурга произошла авария. На пересечении Луначарского проспекта и Художников на бок завалилась "Газель". В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что грузовик лежит посреди проезжей части. Другие автомобилисты, пытаясь объехать препятствие, создали небольшой затор на перекрестке. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что напротив ТЦ "Европолис" в смятку разбилась Toyota Supra.

Фото: Мегаполис

Местоположение на карте:

Теги: авария, дтп с газелью, перевернулась на бок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Оставить комментарий