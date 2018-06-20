Напротив ТЦ "Европолис" в смятку разбилась Toyota Supra

Очевидцы больше всего сокрушаются, что "ушла из жизни" еще одна настоящая легенда.

Утром на Полюстровском проспекте дорогу у торгового центра не поделили Toyota Supra и Volkswagen Touareg. Одна из машин, очевидно, не подлежит восстановлению. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Авария произошла около девяти утра у торгового цетра "Европолис". Темно-зеленая трехлитровая Toyota Supra 1992 года выпуска, судя по фотографии восстановлению не подлежит. Участники группы больше всего сокрушаются, что "ушла из жизни" еще одна настоящая легенда.

Кто то хорошо вваливал,а кому то солнце светило в левый глаз,что выезжая с парковки не увидел угла дающего. предполагают пользователи соцсетей

О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее на Piter.TV: В Новом Петергофе легковушка со студентами МВД врезалась в такси.

Фото: ДТП и ЧП/ ВК