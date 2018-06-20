По словам очевидцев, молодые люди пересекли сплошную.

Во вторник, 2 апреля, в Новом Петергофе легковушка со студентами МВД врезалась в такси. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улицы Аврова. По словам очевидцев, молодые люди пересекли сплошную. За рулем иномарки сидит молодой человек в форме.

В легковушке были студенты школы МВД, которая находится недалеко от места ДТП отмечает корреспондент Piter.TV

На кадрах видно, что машины участников ДТП изрядно пострадали: помят бампер, капот и разбиты стекла. Детали от автомобилей лежат на дороге.

Обстоятельства произошедшего выясняются. О пострадавших никакой информации нет.

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Видео: Piter.TV