В Петербурге задержали коллектора, избившего местного жителя

Возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя за долги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

Как стало известно, на личном приеме у Председателя СК Александра Бастрыкина побывал петербуржец, который рассказал о нападении на него двух сотрудников микрофинансовых организаций в ноябре 2017 года. По словам заявителя, мужчины избили его за долги. После конфликта он неоднократно обращался в правоохранительные органы Петербурга, однако уголовное дело не было возбуждено.

После обращения пострадавшего к Бастрыкину было открыто производство уголовного дела по статье "Самоуправство". Один из нападавших взят под стражу. Второй в данный момент разыскивается.

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