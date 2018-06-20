У 22-летней беременной почтальонки украли 80 тысяч на Ушаковской набережной

Девушка разносила пенсии пожилым людям, когда ее сожитель решил сбежать с деньгами.

Правоохранительные органы разыскивают сожителя женщины-почтальона, который украл у нее служебную сумку с пенсиями. Мужчина отправился на обход вместе с беременной подругой, но в какой-то момент все вышло из под контроля. Пострадавшая заявила, что неожиданно ее избранник схватил денежные средства и умчался в неизвестном направлении. В общей сложности сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Инцидент произошел третьего апреля в полдень по Ушаковской набережной, 9 корпус 2. Жертвой грабителя оказалась 22-летняя местная жительница. Она рассказала, что отдала сумку с наличными другу, так как не могла нести тяжести самой. После совершения преступления об этом сразу же узнала начальница местного отделения почты, которая обратилась в полицию.

На данный момент оперативники разыскивают мошенника.

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Фото: Piter.tv