Смольный выиграл у антимонопольщиков в споре о вывозе тел умерших

Суд не усмотрел нарушения закона о конкурентности, несмотря на существование только одной компании в Петербурге.

Антимонопольное ведомство Петербурга не смогло увидеть судебную инстанцию в том, что в сфере перевозки тел умерших существуют нарушения. УФАС пыталось доказать, что в городе не может быть единственной компания, оказывающей данную услугу.

Претензии были направлены в адрес "Ритуальных услуг". В ответственном комитете Правительства отметили, что ситуация с транспортировкой тел не нарушает закон о конкуренции. Отметим, что предприятие занимается данным делом с 1993 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Смольный

Фото: Piter.tv