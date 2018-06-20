Смольный выиграл у антимонопольщиков в споре о вывозе тел умерших

Антимонопольное ведомство Петербурга не смогло увидеть судебную инстанцию в том, что в сфере перевозки тел умерших существуют нарушения. УФАС пыталось доказать, что в городе не может быть единственной компания, оказывающей данную услугу.
Претензии были направлены в адрес "Ритуальных услуг". В ответственном комитете Правительства отметили, что ситуация с транспортировкой тел не нарушает закон о конкуренции. Отметим, что предприятие занимается данным делом с 1993 года.
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Фото: Piter.tv
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