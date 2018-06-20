Об ограблении магазина сообщил сотрудник "Вимоса".

В минувшую среду, 3 апреля, строительный магазин "Вимос" в Выборге подвергся нападению грабителей. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей". Магазин расположен на Леншоссе в Выборге.

Примерно в 16:30 в выборгскую полицию обратился работник строительного магазина "Вимос", который находится на Ленинградском шоссе. Именно он предупредил о возможном ограблении магазина.

По предварительной информации, примерно за полчаса до этого неизвестный вынес из магазина товар и скрылся на автомобиле "Фиат Дукато". На все манипуляции у него было около 10 минут. Пропавшую дверь оценили почти в шесть тысяч рублей.

Источник: сетевое издание "47Новостей"