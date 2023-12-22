В Удмуртии задержан житель Ижевска, совершивший грабеж в супермаркете

В Удмуртии полицейские задержали жителя Ижевска, совершившего грабеж в супермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным следствия, 29-летний мужчина зашел в супермаркет, взял товар со стеллажа с бытовой химией и спрятал под куртку. На выходе из торгового зала его остановил сотрудник службы безопасности магазина. Тот пытался остановить грабителя, но мужчина нанес охраннику побои и скрылся. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Хакасии пресечена деятельность подпольного игрового клуба.
Видео: Министерство внутренних дел по Удмуртии
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