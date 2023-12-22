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В Хакасии пресечена деятельность подпольного игрового клуба

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Сообщается, что незаконное игорное заведение тщательно конспирировалось.

В Хакасии правоохранителями пресечена деятельность подпольного игрового клуба. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, незаконное игорное заведение обнаружили в городе Абакане. В ходе обследования помещений изъято пять мониторов, пять системных блоков, черновые записи и денежные средства. Также сообщается, что подпольный игровой клуб тщательно конспирировался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте двух дебоширов сняли с рейса.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: абакан, подпольное казино, полиция, хакасия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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amevines
Сегодня 9:08

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