В Сургуте двух дебоширов сняли с рейса

Один из задержанных, используя нецензурную лексику, отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В Сургуте транспортные полицейские сняли с рейса двух дебоширов. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел на борту самолета, который готовился к вылету в Екатеринбург. По данным следствия, двое мужчин кричали и ругались между собой, а также игнорировали замечания стюардов. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание возможных нештатных ситуаций командир рейса принял решение отказать им в перелете.

Дебоширов доставили в служебное помещение транспортной полиции. Один из задержанных, используя нецензурную лексику, отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчин поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Материалы проверки будут направлены в следственны органы.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА