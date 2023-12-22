На Камчатке окончено расследование дела в отношении курьеров-мошенников

Ирина Волк рассказала о том, что материалы направлены на рассмотрение по существу в городском суде.

На территории Камчатского края окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пяти курьеров, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В Полиции считают, что криминальный заработок злоумышленники находили по объявлениям в мессенджере. Они обзванивали людей и говорили жертвам о том, что их родственник якобы стал участником автомобильной аварии. Ради спасения близкого человека и освобождения его от ответственности подозреваемые просили перечислить денежные средства.

Затем по указанию мошенников курьеры приезжали домой к потерпевшим и забирали у них наличность. Они переводили денежные средства на счета сообщников, оставляя 5% похищенной суммы себе в качестве оплаты за работу. пресс-слкжба МВД РФ

Один из фигурантов расследования был задержан оперативниками с поличным у отделения банка, куда он привез пенсионера для снятия наличных средств. Во время обысков сотрудниками МВД изъято свыше 660 тысяч рублей. Был наложен арест на имущество задержанных на общую сумму более двух миллионов рублей. По факту криминальной деятельности ведется дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Трое мужчин сейчас находятся под стражей, еще одна соучастница нелегальной схемы отправлена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также один человек остается под домашним арестом. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения их по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа