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Петербургский бизнесмен уличен в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей
Сегодня, 21:56
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Петербургский бизнесмен уличен в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (извлечение дохода в особо крупном размере).

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли незаконную банковскую деятельность, которую осуществлял 57-летний генеральный директор крупной городской инженерно-строительной компании. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 16 февраля.

По предварительным данным, в период с января 2021 года по август 2023-го, подозреваемый предоставлял услуги по переводу и снятию денежных средств, кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии, за вознаграждение. Средства поступали на счета организаций, подконтрольных бизнесмену, по фиктивным основаниям, после чего выводились на банковские карты под видом списания за "оказанные услуги".

В результате этих незаконных операций мужчина получил 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (извлечение дохода в особо крупном размере).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: полицейскими Петербурга задержан подозреваемый в киберпреступлениях.

Фото: Piter.TV

Теги: банковские операции, петербургский бизнесмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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