Полицейскими Петербурга задержан подозреваемый в киберпреступлениях

По версии полицейских, злоумышленник в одном из мессенджеров разработал автоматизированный программный алгоритм, предназначенный для формирования фишинговых ссылок на сайты, имитирующие реальные сайты известных торговых интернет-площадок.

Сотрудники петербургского управления по борьбе с киберпреступностью в Челябинске задержали 20-летнего учащегося электротехнического колледжа. Молодой человек изобличен в том, что с начала 2022 года совершал хищения денежных средств у жителей различных регионов страны, используя созданные им фишинговые сайты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии полицейских, злоумышленник в одном из мессенджеров разработал автоматизированный программный алгоритм, предназначенный для формирования фишинговых ссылок на сайты, имитирующие реальные сайты известных торговых интернет-площадок. Выступая в роли покупателя, молодой человек предлагал откликнувшимся продавцам воспользоваться сервисами "Безопасная сделка" и "Доставка". После того, как продавец заполнял на сайте-"двойнике" форму для последующих безналичных расчетов и вводил необходимые данные банковских карт, а также присланный ему код из сообщения, с его банковского счета происходило многократное списание денежных средств. На данный момент оперативникам удалось установить причастность предполагаемого киберпреступника как минимум к 70 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которой составил более полумиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3, п. "г" статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Ранее петербуржец взял кредиты, продал Toyota Hilux и перевел 2,3 млн рублей мошенникам.

Фото и видео: МВД по Петербург и Ленобласти