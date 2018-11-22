В Петербурге медработница лишилась двух миллионов после телефонного разговора с незнакомцем

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 июня в полицию обратилась женщина 1962 года рождения, работающая медрегистратором городской поликлиники.
Она заявила, что ещё 28 мая, на её мобильный позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник убедил женщину в том,
что с её карты могут пропасть деньги, поэтому лучше перевести средства на другой банковский счет.
Потерпевшая выполнила все указания и отправила 2 122 906 рублей аферисту. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что полиция задержала в Вырице мошенниц, обокравших пенсионерку.
Фото: Pixabay
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