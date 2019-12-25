Полиция задержала в Вырице мошенниц, обокравших пенсионерку

Они забрали 126000 тысяч рублей из шкафа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, полиция задержала двух мошенниц за кражу денег у пенсионерки.

Еще 18 мая в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти к 88-летней женщине пришли домой две женщины. Они представились работниками коммунальных служб и под предлогом проверки газовых труб проникли в квартиру. После их визита пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений: 126000 рублей преступницы забрали из шкафа.

Вечером 5 июня сотрудники местного уголовного розыска задержали подозреваемых: 29-летнию Марию и 39-летнию Наталью. Старшая из злоумышленниц трижды была судима.

Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды преступлений.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге "сотрудник прокуратуры" обокрал токаря.

Фото: Piter.tv