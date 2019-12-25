В Петербурге "сотрудник прокуратуры" обокрал токаря

Он сказал, что мужчине положена компенсация.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию обратился мужчина 1950 года рождения, работающий токарем.

Он заявил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры из Москвы. Незнакомец убедил мужчину в том, что ему полагается компенсация размером в 50000 рублей, но для ее получения необходимо заплатить налог в 29000.

Потерпевший поверил мошеннику и перевел деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге лжеврач продал пенсионерке БАДы на 150 тысяч.

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