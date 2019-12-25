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В Петербурге лжеврач продал пенсионерке БАДы на 150 тысяч
Сегодня, 12:27
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ruzannar

В Петербурге лжеврач продал пенсионерке БАДы на 150 тысяч

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Полиция разыскивает мошенников.

В пятниу, 29 мая, в полицию обратилась женщина 1937 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. По словам пенсионерки, 28 мая ей на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина и представился врачом оздоровительного центра.

В ходе разговора мошенник сообщил, что женщине необходимо принимать биологические добавки для здоровья, и курс будет стоить 147000 рублей. 

Спустя час к д. 12 по пр. Науки к пенсионерке приехала молодая девушка и продала БАДы на сумму 81000 рублей. Потерпевшая запомнила приметы мошенницы: на вид 25-30 лет, европейский тип лица, рост 160-165 см.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что пенсионер отдал мошенникам 29 тысяч за противовирусный ионизатор.

Фото: Pixabay

Теги: банковские карты, мошенники спб, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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