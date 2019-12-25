Пенсионер отдал мошенникам 29 тысяч за противовирусный ионизатор

В последнее время аферисты активизировались по всему региону.

Пожилой житель поселка Оломна в Киришском районе стал жертвой аферистов. Пенсионеру продали "чудо-ионизаторы", якобы спасающие от вирусов. Общая сумма ущерба составила 29,6 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, за немалую сумму мужчина купил обычные озонаторы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов в последнее время отмечают высокую активность мошенников в разных районах региона. Жителей предупреждают о необходимости сохранить бдительность и помнить, что официальные организации не занимаются распространением "противовирусных" товаров.

Ранее мы рассказали о том, что мошенники продали 82-летней женщине в Петербурге БАДЫ на 240 тысяч рублей.

Фото: Pixabay