Мошенники продали 82-летней женщине в Петербурге БАДЫ на 240 тысяч рублей

Петербурженку убедили, что она умирает и ей нужны лекарства.

В Петербурге правоохранители задержали злоумышленников, которые продали пожилой женщине БАДы на 240 тыс.рублей. Они представились сотрудниками крупного медицинского центра, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее, 19 мая 2020-го года, 82-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала о том, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился врачом. Злоумышленник утверждал, что гражданка умирает и ей срочно нужно приобрести лекарства.

Вместе с неизвестным женщина пошла в офис финансово-кредитного учреждения на площади Александра Невского, где сняли наличные деньги и приобрела товар. По данному факту завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Накануне, 26 мая, правоохранителям удалось задержать трех подозреваемых на проспекте Испытателей. Ими оказались неработающие граждане 36, 38 и 44 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге студентка обвинила родственников в избиении и домогательствах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО