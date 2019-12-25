В Петербурге студентка обвинила родственников в избиении и домогательствах

Один из членов семьи сексуально домогался ее, другие не поверили и начали жестоко избивать за ложь.

Следователи Петербурга проверяют информацию об избиении и сексуальных домогательствах студентки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по городу и Ленобласти.

По словам девушки, один из родственников сексуально домогался ее. Когда она рассказала это другим членам семьи, они не поверили и начали жестоко избивать за ложь. Потерпевшая смогла убежать из дома и спрятаться у знакомых.

По факту случившегося ведется доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV