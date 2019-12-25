В Петербурге отчим пять лет насиловал свою падчерицу

Впервые потерпевшая подверглась насилию, когда ей было 8 лет.

Во вторник, 26 мая, в полицию Адмиралтейского района Петербурга обратилась 24-летняя девушка, работающая уборщицей в СПб ГБУЗ "Родильный дом №16", и заявила, что стала жертвой насилия со стороны своего отчима. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, все продолжалось в период с 2004 по 2009 год. Впервые девушка подверглась насилию, когда ей было 8 лет. Недетские отношения между отчимом и падчерицей длились до тех пор, пока жертве не исполнилось 13 лет.

Сотрудники полиции изучают изъятые жесткие диски. Мужчину, который продолжает жить со своей падчерицей в квартире на Галерной улице, ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Выборга заявила, что ее пять лет насиловал отец.

Фото: pixabay.com