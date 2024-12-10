Петербургский бизнесмен скрыл от налоговой 124 млн рублей при производстве косметики

Гендиректор косметической фирмы в Петербурге попался на неуплате налогов.

Гендиректора компании по производству косметики в Петербурге подозревают в уклонении от уплаты налогов на 124 млн руб. При обысках у него обнаружили 20 тонн незаконно хранившегося спирта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. По данным следствия, бизнесмен уклонялся от перечисления НДС, налога на прибыль и акцизов.

В ходе обысков в офисных и производственных помещениях компании нашли 20 тонн этилового спирта. По версии правоохранителей, спирт хранился и реализовывался без необходимой лицензии.

Ранее в Ленинградской области завершили расследование аналогичного дела. Там гендиректора другой организации обвинили в сокрытии налогов на 128 млн руб. путем внесения ложных данных в декларации.

Фото: Piter.tv