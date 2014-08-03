Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой

Аферисты просят россиян перевести деньги за подарок".

Мошенники на российской территории начали использовать новую схему обмана пользователей с предложением якобы бесплатной косметики. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". Специалисты узнали о том, что сейчас злоумышленники подходят к гражданам на центральных улицах и представляются сотрудниками парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Далее аферисты предлагают сначала ознакомиться с образцами селективного парфюма, после чего оставить отзыв на товар в приложении и получить товар в подарок. В том случае, если человек соглашается на такое предложение, то преступник предает жертве обмана "подарок" в фирменном пакете. В качестве вознаграждения он просит гражданина перевести на его счет или оплатить наличными символическую денежную сумму. Если отказаться от перевода, то мошенник предлагает снизить сумму, после чего говорит, что при отказе от оплаты подарок придется вернуть.

Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах.

Фото: pxhere.com