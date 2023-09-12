  1. Главная
Россиянам рассказали, что делать при виде угроз о терактах в мессенджерах

Преступники пытаются сформировать иллюзию настоящей опасности, провоцируют панику и хаос в соцсетях.

Гражданам страны следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения контента в мессенджерах и социальных сетях, содержащих угрозы совершения взрывов и захвата заложников. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк через социальные сети. Она пояснила, что в противном случае эти действия способствуют распространению дезинформации в обществе. В МВД РФ уточнили, что основная задача организаторов таких чатов и каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха среди местного населения. Они стремятся ослабить доверие россиян к федеральным органам власти, а также образовательным учреждениям. Для осуществления задуманного преступники пытаются создать видимость нападения на учебные заведения. Для этого они используют сведения о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних мероприятиях. Данные об этом зачастую есть в открытом доступе.

В случае обнаружения подобного контента необходимо сохранять спокойствие. Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В полиции уточнили, что сведения о выявленных сообщениях от злоумышленников надо незамедлительно направить в МВД. Сообщить о проблеме пользователь может через функцию онлайн-платформы, на которую было отправлено сообщение.  Для этого надо открыть канал, нажать там на значок "три точки", выбрать фразу "пожаловаться", а затем указать категорию "насилие или угрозы".

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк

