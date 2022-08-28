Как защитить дебетовую карту от мошенников: практическое руководство

Защита дебетовой карты от мошенничества в 2025 году: статистика ЦБ, актуальные схемы обмана, практические рекомендации по безопасности.

Только за третий квартал 2025 года мошенники похитили у россиян 8,18 млрд рублей — на 29% больше, чем кварталом ранее. Дебетовые карты для физических лиц остаются главной мишенью преступников: деньги на них реальные, а не кредитные. По данным Сбера, граждане теряют более миллиарда рублей еженедельно из-за схем с бесконтактными платежами.

Почему дебетовые карты уязвимы

В отличие от кредиток, дебетовая карта привязана к счёту напрямую. По статистике ЦБ, за третий квартал 2025 года зафиксировано 460 тысяч мошеннических операций. Основная доля пострадавших — обычные граждане в возрасте от 25 до 44 лет.

С июля 2025 года банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если получатель находится в чёрном списке Центробанка. Если банк этого не сделал — он должен вернуть деньги в течение 30 дней.

Базовая защита

Первый рубеж — надёжный пароль к онлайн-банку. Используйте минимум 16 символов: заглавные и строчные буквы, цифры, спецзнаки.

Многофакторная аутентификация добавляет второй уровень защиты. Даже узнав пароль, злоумышленнику понадобится код из СМС или подтверждение через биометрию.

Обязательно включите уведомления о транзакциях — узнаете о подозрительной активности мгновенно. Установите самозапрет на выдачу кредитов через Госуслуги — с марта 2025 года эта функция доступна всем россиянам.

Актуальные схемы мошенничества

Главная угроза — клонирование карт через NFC. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков, и просят установить "защитное" приложение. Программа перехватывает данные карты при поднесении к телефону.

Ещё одна схема — блокировка как инструмент шантажа. Злоумышленникам достаточно ФИО и даты рождения. Они звонят в банк, представляются владельцем, блокируют карту и вымогают деньги.

Фишинг актуален: рассылки со ссылками на поддельные сайты банков. Жертва вводит данные карты, которые уходят мошенникам.

Практические рекомендации

Используйте бесконтактные платежи через Mir Pay или СБПэй. Прикладывайте карту к терминалу вместо вставки. Для интернет-покупок лучше кредитная карта: банк охотнее возмещает расходы. Никогда не храните ПИН-код вместе с картой. Не сообщайте коды из СМС никому.

Если деньги украли

Заблокируйте карту через приложение банка. Позвоните на горячую линию. Напишите заявление в полицию. Расследование займёт до 30 дней.

По статье 159.3 УК РФ мошенничество с электронными платежами карается штрафом до 120 тысяч рублей или лишением свободы до 3 лет.

Итог

Защита дебетовой карты — это не разовое действие, а набор привычек. Сложный пароль, двухфакторная аутентификация, уведомления о транзакциях и здоровая подозрительность к звонкам "из банка" существенно снижают риск стать жертвой мошенников. А самозапрет на кредиты через Госуслуги защитит от оформления займов на ваше имя без вашего ведома. Помните: банк никогда не попросит установить приложение по телефону или назвать код из СМС.

