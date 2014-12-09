Попытка украсть крем и тушь: женщину будут судить за кражу косметики на Невском проспекте

На допросе обвиняемая заявила, что совершила кражу спонтанно, несмотря на то что имела при себе достаточно денег.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней горожанки, которая попыталась похитить косметику из магазина на Невском проспекте. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по статье "Покушение на кражу".

По данным следствия, инцидент произошел 12 декабря 2024 года. Женщина зашла в магазин косметики и парфюмерии в доме 114–116 по Невскому проспекту. С прилавков она взяла коробки с антивозрастным кремом и тушью, вскрыла упаковки и спрятала содержимое в сумку. Пустые коробки оставила на витрине, надеясь, что никто не заметит подмену.

Однако ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. При попытке выйти из магазина на выходе ее остановили сотрудники охраны и попросили вернуть продукцию.

На допросе обвиняемая заявила, что совершила кражу спонтанно, несмотря на то что имела при себе достаточно денег.

Уголовное дело направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

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Фото: unsplash (Ashley Piszek)