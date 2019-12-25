Таксист, забравший телефон пассажира в Петербурге, предстанет перед судом

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 21 июля в надзорном ведомстве.
Следствие установило, что 31 мая обвиняемый таксист вез пассажира в гостиницу. Клиент после поездки обнаружил пропажу телефона и попытался позвонить на него, но устройство уже отключили. При осмотре салона машины водитель забрал сотовый, выбросив сим-карту. Телефон изъяли и вернули владельцу.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу наушников за 23 тыс. рублей в поезде.
Фото: Piter.TV
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