Александр Бельский отправился в Китай

В течение нескольких дней делегация депутатов проведет встречи и деловые визиты в Шанхае и Пекине.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с группой депутатов прибыл в рабочую поездку в Китай. В течение нескольких дней делегация проведет встречи и деловые визиты в Шанхае и Пекине.

Как сообщил спикер ЗакСа в своем канале в соцсети МАКС, программа визита включает встречи с представителями органов власти, посещение предприятий и инновационных площадок, а также знакомство с городскими практиками, которые могут быть полезны для развития Северной столицы.

Бельский пообещал вскоре поделиться информацией о ключевых событиях этой поездки. Стоит отметить, что это не первая международная командировка петербургского парламента: ранее в июне текущего года делегация во главе со спикером посещала Индонезию, а в сентябре 2025 года – Бразилию.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга