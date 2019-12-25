Александр Бельский отправился в Китай

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с группой депутатов прибыл в рабочую поездку в Китай. В течение нескольких дней делегация проведет встречи и деловые визиты в Шанхае и Пекине.
Как сообщил спикер ЗакСа в своем канале в соцсети МАКС, программа визита включает встречи с представителями органов власти, посещение предприятий и инновационных площадок, а также знакомство с городскими практиками, которые могут быть полезны для развития Северной столицы.
Бельский пообещал вскоре поделиться информацией о ключевых событиях этой поездки. Стоит отметить, что это не первая международная командировка петербургского парламента: ранее в июне текущего года делегация во главе со спикером посещала Индонезию, а в сентябре 2025 года – Бразилию.
Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все